·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10975
clics
Marco Rubio usando unos zapatos enormes que Trump le mandó a pedir, adivinando su talla
11535
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
4422
clics
Pasajera fue expulsada del avión tras negarse a usar auriculares
4148
clics
VÍDEO | Ignatius Farray resume la guerra entre Sánchez y Trump: "Esto sí va a ganar la batalla cultural"
4362
clics
El miedo cambia de bando
más votadas
532
El Poder Judicial abre una investigación al juez Peinado por una filtración a OkDiario en el caso contra Begoña Gómez
347
Reportero: «¿Hay alguna prueba de que Irán estuviera a punto de atacar a Estados Unidos?» Casa Blanca: «El presidente Trump tuvo una corazonada» [ENG]
456
En los últimos seis años, España ha invertido con fuerza en la energía eólica y solar, lo que ha dado lugar a algunos de los precios de la electricidad más bajos de Europa
336
Von der Leyen quiere recuperar el 'tope' ibérico al gas y al crudo en toda la UE para no romper el mercado como ocurrió en 2022
265
Quirón da por hecho que ha ganado un contrato de 140 millones de euros para dirigir durante cinco años un laboratorio público donde se analizan las pruebas de casi 1,4 millones de madrileños
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
70
clics
"Boom Boom": la propaganda estadounidense frente a la realidad de la guerra con Irán
El Gobierno de Estados Unidos no solo quiere que los estadounidenses apoyen la guerra que lanzó junto con Israel contra Irán; quiere que la gente se entusiasme con la guerra.
|
etiquetas
:
eeuu
,
guerra
,
iran
,
propaganda
,
medios
9
1
0
K
157
EEUU
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
1
0
K
157
EEUU
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
eltxoa
Están haciendo un gran trabajo.
3
K
57
#3
Verdaderofalso
A ver cómo venden los de marketing el asesinato de niños para que la gente le apetezca animarse
2
K
43
#4
riazor97
#3
la gente está ya lobotomizada y curada de espanto. De normalizarlo ya hasta se aburren.... tienen netflix y burger king, para que molestarse en pensar en el resto del mundo
0
K
7
#2
pitercio
Pues mira esta publicidad de presidentes violadores y testigos de desmembramientos de bebés:
www.justice.gov/epstein/files/DataSet 9/EFTA00147661.pdf
Pero que no consideraron investigar más y ahora tampoco tiene hueco entre la propaganda.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.justice.gov/epstein/files/DataSet 9/EFTA00147661.pdf
Pero que no consideraron investigar más y ahora tampoco tiene hueco entre la propaganda.