"Boom Boom": la propaganda estadounidense frente a la realidad de la guerra con Irán

El Gobierno de Estados Unidos no solo quiere que los estadounidenses apoyen la guerra que lanzó junto con Israel contra Irán; quiere que la gente se entusiasme con la guerra.

eltxoa #1 eltxoa
Están haciendo un gran trabajo.
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
A ver cómo venden los de marketing el asesinato de niños para que la gente le apetezca animarse
riazor97 #4 riazor97
#3 la gente está ya lobotomizada y curada de espanto. De normalizarlo ya hasta se aburren.... tienen netflix y burger king, para que molestarse en pensar en el resto del mundo
pitercio #2 pitercio
Pues mira esta publicidad de presidentes violadores y testigos de desmembramientos de bebés:
www.justice.gov/epstein/files/DataSet 9/EFTA00147661.pdf
Pero que no consideraron investigar más y ahora tampoco tiene hueco entre la propaganda.
