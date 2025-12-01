Los bomberos parados fuera de campaña en Castilla y León: estudiando oposiciones, cuidando vacas o de baja médica

Apagar fuegos económicos fuera de campaña para poder llegar vivos financieramente a los incendios de verano. Los bomberos forestales pertenecientes a empresas privadas adjudicatarias de la Junta de Castilla y León (PP) han recibido las cartas de despido tras la peor temporada de llamas en la historia de la comunidad: cinco muertos (dos bomberos) y más de 150 000 hectáreas arrasadas. Los afectados, unos 2000 de los 5000 miembros del contingente, asumen el cese y aguardan a nuevas contrataciones en 2026 manteniendo como pueden el pulso monetario.