Bombeo hidráulico: el Gobierno lanza la licitación para construir mega-almacenes de energía de titularidad pública en embalses

El Gobierno da un paso más para ampliar la capacidad instalada de centrales de bombeo hidráulico (grandes almacenes de energía eléctrica utilizando dos embalses situados a diferentes alturas para bombear agua o generar electricidad), al abrir una licitación para contratar servicios de ingeniería y construirlos en embalses de titularidad pública. Se han seleccionado 23 proyectos de bombeo puro ("prioritarios", según la convocatoria) con una capacidad de almacenamiento de casi 50 GWh y una potencia mayor a 6 GW. Y ocho proyectos de bombeo mixto.
| etiquetas: bombeo , almacenamiento , energía , hidroeléctrica , embalses , estatal
Vamos, para ocho horas. No está mal, con la energía solar del día se llega hasta las 12 de la noche, que es el tramo más exigente.
Esta gente hace las cosas con cabeza. Parece que en el Ministerio han dejado trabajar a los científicos.
¿ Quién es la ministra que lo lleva ? Parece competente.