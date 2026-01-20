edición general
10 meneos
13 clics

Los bombardeos rusos contra instalaciones energéticas han obligado a huir de Kiev a 600.000 personas

El alcalde de Kiev indicó este martes que unas 600.000 personas abandonaron Kiev desde que la autoridad local efectuó el 9 de enero un llamado a evacuar provisionalmente la capital ucraniana, donde la mitad de los edificios están sin calefacción tras los bombardeos rusos masivos.

| etiquetas: bombardeos , rusia , kiev , población civil
8 2 0 K 100 actualidad
21 comentarios
8 2 0 K 100 actualidad
Comentarios destacados:      
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Se consideran crímenes de lesa humanidad,[1] delitos de lesa humanidad[2] o crímenes contra la humanidad[3] cualquiera de las atrocidades y delitos de carácter inhumano,[4] que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra civiles, con el fin de causarles un sufrimiento colectivo.
5 K 56
Connect #7 Connect
#1 Uy!!! Si los 70.000 palestinos asesinados se han quedado en nada, no te digo esto. Comparado con lo de Gaza, lo de Kiev es de aprendices. La CPI ya no sirve para nada.
1 K 36
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#_1 ¿Pero siempre o solo a veces? www.meneame.net/story/ucrania-reporta-exitosos-ataques-refinerias-rusa


otro demócrata que me tiene ignorado, qué pena.
4 K 46
Tkachenko #4 Tkachenko *
#3 con el astroturfer multicuentas has topado
1 K 30
thror #17 thror
#4 Por sus votos los conoceras :troll:
La endogamia es muy fuerte en ellos.
0 K 10
#5 Dav3n
#3 Es la película de siempre: Ucrania está en las últimas y éstos aplaudiendo que ataquen infrastructura energética rusa.

Ahora que a Rusia se le han hinchado las pelotas y está haciendo lo que podría haber hecho desde el primer día... A llorar y a señalar con el dedo.

Eso sí, de negociar la paz no quieren saber nada, pues ya me explicarán como piensan seguir adelante ahora que Europa tiene problemas mayores.
3 K 55
suppiluliuma #15 suppiluliuma *
#5 ¡¡¡EFECTIVAMENTE, ALTER KAMERAD!!! PRONTO LA IMPLACABLE JUSTICIA DEL REICH SE IMPONDRÁ, Y LOS TERRORISTAS QUE HAN TRABAJADO VILMENTE POR LA DESTRUCCIÓN DE LA RAZA ARIA SUFRIRÁN SU JUSTO CASTIGO. HEIL HITLER!!! :troll:
3 K -8
#20 Dav3n *
#15 Recuerda, bot:

- Paso uno: vuelve a la cueva

- Paso dos: deja el vino

xD xD xD

PD: No olvides votarte con la cuenta de Santi88, así pareces más de la izquierda progresista xD

PD2: Espera, que te vota el prosionista que defiende el genocidio, ahora ya si que eres totalmente de la izquierda radical xD
0 K 13
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 Las refinerías son objetos militar y económico.
Atacar ciudades que no están en el frente de batalla es un crimen de guerra
2 K 29
Tkachenko #8 Tkachenko
#3 mira, ahora te lo aclara desde otra cuenta. En el fondo es majo :troll:

Cc #6
2 K 42
ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#6 La noticia dice que Rusia ha atacado instalaciones energéticas. A lo mejor las consideran "objeto militar y económico" como dices tú.

No puedo con la hipocresía últimamente.
3 K 34
#2 Daniel2000
Nada, es una lucha contra el fascismo, y según MnM, está todo permitido.
1 K 23
cosmonauta #19 cosmonauta
#14 Y hundir cualquier meneo como este. Si no pueden decir que es bulo, sensacionalista o erróneo pasan a la táctica de embarrar la conversación para silenciar el meneo.

Pero luego a Putin se le salta una uña y los tienes aquí con 20 envíos recordando lo malo que es Occidente y el pato donald.
1 K 21
#21 pozz
#19 Son unos desgraciados a los que les mueve el odio a las democracias occidentales, por misterios de la vida, estan del lado de dictadores, terroristas y toda la inmundicia que te puedas encontrar. Lo que es tranquilizador, es ver que aunque intenten hacer mucho ruido, solo son cuatro desgraciados y miserables gatos.
0 K 8
Tkachenko #16 Tkachenko
All-in!! (de clones) xD xD
0 K 20
suppiluliuma #12 suppiluliuma *
#_7 ¡¡¡EXACTO!!! Es lo que siempre digo. ¡Las muertes de palestinos en Gaza son una gota de agua comparadas con el Holocausto!

No sabes el gusto que me da compartir este foro con un Amigo de Israel, luchando juntos contra los adláteres de los hamasniks. :troll:
3 K 18
suppiluliuma #13 suppiluliuma *
#_3 Yo diría que siempre

Ataques a civiles en la invasión rusa de Ucrania (2022-presente)

otro demócrata que me tiene ignorado, qué pena. :troll:
1 K 15
suppiluliuma #18 suppiluliuma *
#_16 Qué bien se lo pasa Juácker con los crímenes de guerra rusos. Chicos, si queréis divertiros un poco, probad a preguntarle si tiene algo malo que decir de los nazis rusos que están invadiendo Ucrania! ¡Veréis que divertido! :troll:
1 K 15
#10 pozz
Y los nazis rusoplanistas occidentales dando palmas con las orejas.
4 K -4
cosmonauta #11 cosmonauta
#10 ¿Parece que alguno se ha dado por aludido? ¡Que sorpresa! ¡Nunca lo habría imaginado!
2 K 28
#14 pozz *
#11 Les escuece mucho que se les recuerde que son unos miserables desgraciados a los que nadie con dos dedos de frente apoya, solo son un pandilla de nazis, fascistas y comunistas desnortados... a todo esto se le suma la impotencia de ver a su adorado regimen terrorista ruso haciendo descomunal ridiculo en Ucrania en lo que esos mierdecillas nos vendian que seria un paseo de unos pocos dias, sin olvidar la impotencia del ridiculo al ver como los aliados del Kremlin estan siendo desmantelados…   » ver todo el comentario
0 K 8

menéame