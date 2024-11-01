edición general
La 'bomba demográfica' estalla en España: en dos décadas solo ha crecido la mano de obra de más de 50 años

La población activa a partir de los 50 años sumó en 2025 un récord histórico de 8,75 millones, una cifra que se ha disparado un 107% desde 2006 y ya supone un 35,3% del total. En el mismo periodo, los trabajadores menores de esa edad se han reducido un 8,4%, pasando de 17,5 millones a 16,1. Esto implica que todo el incremento de la mano de obra disponible en nuestro país durante las últimas dos décadas corresponde única y exclusivamente a los seniors. Desde 2006 la fuerza laboral senior se ha 'comido' en 16 puntos porcentuales a la más joven.

HeilHynkel
Esto implica que todo el incremento de la mano de obra disponible en nuestro país durante las últimas dos décadas corresponde única y exclusivamente a los seniors.

Curioso análisis.

Yo más bien veo que han dejado de largar a los de más de 50 en las empresas y siguen currando. No es que haya crecido .. es que se mantiene. Y por otro lado, es impacto en los menores ... pues habría que ver la pirámide de población, que no hay tantos como en tiempos del baby boom.

Vamos, que no veo nada curioso habida cuenta la evolución de la población española.
Perrota
La pirámide poblacional tendrá que adecuarse poco a poco a una realidad más normal. El tener tres o cuatro hijos por pareja es lo anormal. Las ciudades deberían tener un límite de población como propone Suiza.
BoosterFelix
para que luego digáis que los proletarios vasallos españoles no son buenos proletarios vasallos: prefieren quedarse sin hijos a quedarse sin capitalismo y monarquía.

Por cierto, ahora que los proletarios vasallos españoles se han vuelto aporófobos, ¿qué haremos, le pondremos un strike a la moda y a la cultura?

Además, cuando enviáis noticias aporofóbicas, implicando que la pobreza y la precariedad son cosas malas o negativas, o quejándoos de ellas, estáis dejando en mal lugar y estáis siendo…   » ver todo el comentario
plutanasio
No puede ser, si me han dicho aquí que los inmigrantes vienen a currar y a pagar las pensiones y que son imprescindibles.
Perrota
#1 Ya está bien del “aqui he leído “ es un argumento muy infantil.

Da tu opinión, tus datos y listo. No es dificil tener una conversación de adultos cuando eres adulto.
powernergia
#1 Te traduzco una noticia que no entiendes:

Ni siquiera con la llegada de inmigrantes, que suelen ser mas jóvenes, se compensa el envejecimiento de la población.
