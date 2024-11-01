edición general
Boluda Shipping adquiere los servicios ferroviarios de Grupo Transfesa

Boluda Shipping adquiere los servicios ferroviarios de Grupo Transfesa

Boluda Shipping ha anunciado la adquisición de los servicios ferroviarios de transporte intermodal de mercancías al Grupo Transfesa. La operación incluye también el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento, y los servicios de maniobras y terminales.

ChanVader #1 ChanVader
Vicente Boluda. Balambambú
FueraSionistasdeMeneame #2 FueraSionistasdeMeneame
#1 Venía a poner esto
#9 Poll
#1 Vidente Boluda: Va a ser un chorreo.
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
Ahora a ver que pasa con sus trabajadores que son mas de mil.
#4 mcfgdbbn3 *
¿Implica cambiar la decoración de las locomotoras?
Si es así, lo siento por los modelistas, pero que descarten otros 250 € en su cuenta corriente, o más si es con sonido. :-P

#3: Si el convenio está bien hecho, deberían ser subrogados.
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#4 Cuando se hace una adquisición como esa siempre caen los mas necesitados de los trabajadores.
#6 mcfgdbbn3 *
#5: Depende del convenio.

En limpieza, cuando una empresa gana un concurso que antes tenía otra, tiene que contratar a los trabajadores que había antes en esa otra empresa.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#6 Pero en servicios a lo mejor la empresa que compra ya tiene sus propios operarios para el servicio que va a dar.
#8 mcfgdbbn3
#7: Por eso es importante que los convenios recojan casos como estos.
