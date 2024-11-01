Boluda Shipping adquiere los servicios ferroviarios de Grupo Transfesa

Boluda Shipping ha anunciado la adquisición de los servicios ferroviarios de transporte intermodal de mercancías al Grupo Transfesa. La operación incluye también el transporte para sectores industriales, así como las actividades de mantenimiento, y los servicios de maniobras y terminales.
| etiquetas: boluda shipping , transfesa , compra
Si es así, lo siento por los modelistas, pero que descarten otros 250 € en su cuenta corriente, o más si es con sonido.
#3: Si el convenio está bien hecho, deberían ser subrogados.
En limpieza, cuando una empresa gana un concurso que antes tenía otra, tiene que contratar a los trabajadores que había antes en esa otra empresa.