Boluda pide a Llorca negociar con el Gobierno la nueva financiación: "Lo que va davant, va davant"

"Lo que va davant, va davant". Tirando de dicho popular valenciano, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, se suma al coro de voces que reclama al Consell abandonar la trinchera partidista y sentarse a negociar con el Gobierno el nuevo modelo de financiación que ha puesto sobre la mesa. "Decir que no a todo... a veces hay que decir que sí. Lo que va davant, va davant", ha dicho Boluda a preguntas de los periodistas junto a Juanfran Pérez Llorca, en la primera Junta Directiva del año de los grandes...

Tunguska08Chelyabinsk13
Normal, el Llorca de los cojones, Que eres el presidente de Valencia!!! Que cojones haces defendiendo la postura que perjudica a Valencia!!! Sucursal madrileña de los cojones, siempre defeniendo interéses externos.

Hasta los empresarios se lo dicen, que deje de defender intereses que van en contra de los valencianos.
