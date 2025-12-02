Bolsonaro estará en régimen cerrado al menos siete años  

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que hace exactamente una semana comenzó a cumplir su condena a 27 años y tres meses de prisión por golpismo, tendrá que permanecer en la cárcel en régimen cerrado al menos siete años y medio, según cálculos divulgados este martes (02.12.2025) por la justicia de Brasil. De acuerdo a un documento enviado por el Juzgado de Ejecuciones Penales de Brasilia a la Corte Suprema, el líder ultraderechista tan solo tendrá derecho a solicitar el beneficio del régimen de prisión semiabierta el 24 de abril de 2033.