Bolinas de patata gratinadas

Tiene un por qué hacer esto hoy, me parece mucho jaleo ponerlo al principio, así que al final y quien quiera puede escoger leerlo o no.
Cebolla:
Cortar media cebolla en trocinos chiquitinos. Y echarle una cucharada de harina y mezclar.
Quitar el exceso de harina. Es importante!
Y a la sartén, bien de aceite. Por eso es cebolla frita y no a la plancha.
Tiene que quedar así. Lo dejas en el colador mientras haces otras cosas.
Las bolinas de patata:
En realidad mientras hacía la cebolla tenía las patatas cociendo.
40 mins y que tengan más o menos el mismo tamaño.
También hice un majado de ajo sal y perejil mientras cocina. Lleva cuatro ajos, sal y perejil.
Espachurrar las patatas.
Echar el ajo y un pelín más de sal. Dos cucharadas pequeñas de maicena y mezclar.
Hacer las bolinas. Tamaño, no muy grandes.
Y freir. Quitar exceso de aceite.
Poner en bandeja de horno, echar la cebolla y queso de gratinar y al horno. Y chim pum.
El por qué?
Soy consciente que no es lo más sano del mundo, me importa? En este momento no mucho.
Aquí señores os voy a dar una explicación abreviada de la regla. Los que convivisteis o convivis con mujeres sabréis que en general tenemos muchos años de nuestra vida la regla.
La broma típica es tienes la regla?
Y no, no es ese el momento de la broma. Porque no es cuando tienes la regla los cambios de humor y los antojos. Son los días antes.
(La broma es de mal gusto por cierto)
En ese momento, te baja el azúcar en sangre, se desploma la serotonina y demás hormonas que gestionan la ovulación y que se te desgarre el útero entran en revolución.
Y el antojo no es más que conseguir lo que no tienes. De ahí lo del chocolate y los hidratos de carbono. Necesitas la energía que pierdes, el azúcar que pierdes y la serotonina que pierdes.
Y qué te pide el cuerpo? Chocolate y unas patatas ultra caloricas para no colapsar. Y no nos engañamos, esta mierda está riquísima así que dopamina y te gestionas el problema que tienes en una comida.
Yo no juzgaria a vuestras parejas y allegadas, hazle esto y ten contenta a la otra persona.