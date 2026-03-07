Bolinas de patata gratinadas

Tiene un por qué hacer esto hoy, me parece mucho jaleo ponerlo al principio, así que al final y quien quiera puede escoger leerlo o no.

Cebolla:

Cortar media cebolla en trocinos chiquitinos. Y echarle una cucharada de harina y mezclar.

Quitar el exceso de harina. Es importante!

Y a la sartén, bien de aceite. Por eso es cebolla frita y no a la plancha.

Tiene que quedar así. Lo dejas en el colador mientras haces otras cosas.

Las bolinas de patata:

En realidad mientras hacía la cebolla tenía las patatas cociendo.

40 mins y que tengan más o menos el mismo tamaño.

También hice un majado de ajo sal y perejil mientras cocina. Lleva cuatro ajos, sal y perejil.

Espachurrar las patatas.

Echar el ajo y un pelín más de sal. Dos cucharadas pequeñas de maicena y mezclar.

Hacer las bolinas. Tamaño, no muy grandes.

Y freir. Quitar exceso de aceite.

Poner en bandeja de horno, echar la cebolla y queso de gratinar y al horno. Y chim pum.

El por qué?

Soy consciente que no es lo más sano del mundo, me importa? En este momento no mucho.

Aquí señores os voy a dar una explicación abreviada de la regla. Los que convivisteis o convivis con mujeres sabréis que en general tenemos muchos años de nuestra vida la regla.

La broma típica es tienes la regla?

Y no, no es ese el momento de la broma. Porque no es cuando tienes la regla los cambios de humor y los antojos. Son los días antes.

(La broma es de mal gusto por cierto)

En ese momento, te baja el azúcar en sangre, se desploma la serotonina y demás hormonas que gestionan la ovulación y que se te desgarre el útero entran en revolución.

Y el antojo no es más que conseguir lo que no tienes. De ahí lo del chocolate y los hidratos de carbono. Necesitas la energía que pierdes, el azúcar que pierdes y la serotonina que pierdes.

Y qué te pide el cuerpo? Chocolate y unas patatas ultra caloricas para no colapsar. Y no nos engañamos, esta mierda está riquísima así que dopamina y te gestionas el problema que tienes en una comida.

Yo no juzgaria a vuestras parejas y allegadas, hazle esto y ten contenta a la otra persona.