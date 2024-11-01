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Bolaños y Patxi López afean las acusaciones del presidente de los obispos contra el Gobierno: "No hay por dónde cogerlo"
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el portavoz del PSOE...
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félix bolaños
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patxi lópez
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#1
makinavaja
Los obispos que hablen de sus supersticiones y de sus estatuas, y para su secta... el resto no es de su incumbencia...
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#5
Chinchorro
#1
Y que asuman su responsabilidad como encubridores de violadores de niños y compensen debidamente a las víctimas.
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#2
laruladelnorte
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, han afeado las declaraciones realizadas este lunes por el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, contra el Gobierno, acusándole de tener un "deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil y de controlar las instituciones" y los medios de comunicación.
La iglesia acusando a otros de controladores y manipuladores...te tienes que reir.
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#3
GambasConFimosis
#2
La iglesia propietaria de los medios de comunicación COPE y 13TV, entre otros.
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#4
Albarkas
Claro que hay por donde cogerlo. Pero se quejaría de que le hacen daño.
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La iglesia acusando a otros de controladores y manipuladores...te tienes que reir.