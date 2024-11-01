Boicot a la leche importada en Inleit, una planta multisubvencionada para “valorizar la leche gallega" [GAL]

Los sindicatos agrícolas están intensificando sus protestas contra la importación de leche barata a medida que se acerca la fecha límite para la renovación de contratos. Hoy, la organización vació un camión cisterna portugués frente a la fábrica de Inleit, ya que estima que un promedio de 12 camiones cisterna diarios ingresan a la planta desde Portugal.
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Este viernes, Unións Agrarias vació uno de los camiones cisterna procedentes de Portugal con los que Inleit abastece su planta de Teixeiro. Óscar Pose, responsable del sector lácteo de Unións, informa que la… » ver todo el comentario