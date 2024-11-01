edición general
Boeing se libra, probablemente para siempre, del juicio que el Departamento de Justicia amagó con abrir contra ella por los accidentes mortales dtel 737 MAX

Un juez se ve obligado a dejarlo caer a petición de las propias autoridades estadounidenses, aunque se muestra en desacuerdo con ello.

Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Too Big to fail de libro
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#3

Es que la deja caer y EEUU se queda sin bombarderos o ICBMs.
#4 Cazatrolls
If it's Boing, I'm not going.
Pablosky #1 Pablosky *
Pues ya sabéis, si trabajáis en una empresa grande norteamericana no hay consecuencias de vuestros actos, nunca.

Tesla podría matar a más gente todavía con su birriez de autopilot sin radar o lidar y no pasaría nada.

No se para que se lo curran tanto los de Waymo, si está claro que la ausencia de seguridad en USA no te lleva a juicio.
Barney_77 #2 Barney_77 *
#1 Too Big to fail. El gobierno americano no va a dejar que una empresa estratégica dependa de una decisión judicial. Podrán haber matado a cientos y puesto en peligro a millones. Son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta.
ChingPangZe #6 ChingPangZe
Y la proxima accion es subir el dividendo para el comité de direccion.
