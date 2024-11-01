·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8894
clics
Las teleco están tan hartas de Digi que han creado un gran bazar oculto de tarifas tiradas de precio. Así puedes conseguirlas
4332
clics
El ministro Cuerpo se lanza ahora a hablar en chino ante los empresarios en Chengdú
5620
clics
Cómo BlackRock compra empresas públicas y lo pagas tú
3856
clics
Cazan al Carrefour de Torrevieja engañando con los descuentos: "Últimas unidades... ¿vale?"
3268
clics
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
más votadas
644
VÍDEO | Escena surrealista: PP y Vox abandonan el Congreso mientras Rufián habla de vivienda
415
Nueva revelación sobre el Virgen del Rocío: "El jefe de servicio de Radiodiagnóstico ha sido la cabeza de turco de una situación que él mismo estaba denunciando"
313
"Si estabas informado, cómo cojones te quedaste en el reservado del Ventorro": la pregunta directa de Baldoví a Mazón
499
Dos periodistas afirman en el Supremo que conocieron la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general
453
Un promotor eólico denuncia que para desbloquear un parque en Salamanca pagó 3 millones de mordida "puestos en Mónaco"
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
21
clics
Boeing se libra, probablemente para siempre, del juicio que el Departamento de Justicia amagó con abrir contra ella por los accidentes mortales dtel 737 MAX
Un juez se ve obligado a dejarlo caer a petición de las propias autoridades estadounidenses, aunque se muestra en desacuerdo con ello.
|
etiquetas
:
boeing
,
737 max
,
juicios
16
5
0
K
192
Avionéame
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
16
5
0
K
192
Avionéame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Verdaderofalso
Too Big to fail de libro
1
K
31
#5
HeilHynkel
#3
Es que la deja caer y EEUU se queda sin bombarderos o ICBMs.
1
K
30
#4
Cazatrolls
If it's Boing, I'm not going.
1
K
21
#1
Pablosky
*
Pues ya sabéis, si trabajáis en una empresa grande norteamericana no hay consecuencias de vuestros actos, nunca.
Tesla podría matar a más gente todavía con su birriez de autopilot sin radar o lidar y no pasaría nada.
No se para que se lo curran tanto los de Waymo, si está claro que la ausencia de seguridad en USA no te lleva a juicio.
1
K
15
#2
Barney_77
*
#1
Too Big to fail. El gobierno americano no va a dejar que una empresa estratégica dependa de una decisión judicial. Podrán haber matado a cientos y puesto en peligro a millones. Son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta.
2
K
28
#6
ChingPangZe
Y la proxima accion es subir el dividendo para el comité de direccion.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Es que la deja caer y EEUU se queda sin bombarderos o ICBMs.
Tesla podría matar a más gente todavía con su birriez de autopilot sin radar o lidar y no pasaría nada.
No se para que se lo curran tanto los de Waymo, si está claro que la ausencia de seguridad en USA no te lleva a juicio.