Bochornosa conjura de silencio

"La dirección del PP, comenzando por su presidente, debería explicar cómo se compatibilizan sus proclamas de transparencia y sus constantes exigencias en igual sentido a cualquier institución que no dependa de su partido con esta premeditada coordinación por la opacidad. La sanidad es una competencia autonómica, y si los populares no tienen nada que esconder, en su mano está demostrarlo."
| etiquetas: pp , cancer , cribados , engaño
"Y es que, aunque a nuestras derechas les cueste aceptarlo, ni los servicios públicos son un regalo, ni su gestión está al margen de la política, ni la opacidad es una posición aceptable en democracia. La sanidad pública está siendo dinamitada de manera sostenida y de un modo especialmente crítico desde la pandemia. Y lo está en autonomías gobernadas por el Partido Popular que están llevando al sistema al… » ver todo el comentario