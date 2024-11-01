Los bloqueos de LaLiga impiden realizar compras por Internet

Nuevo fin de semana con bloqueos de Internet por parte de los operadores a instancias de LaLiga. La empresa dirigida por Javier Tebas mantiene que los bloqueos son «quirúrgicos», pero la realidaddemuestra lo contrario. Los operadores bloquean direcciones IP completas que, debido a la arquitectura de redes CDN y hosting compartido (como Cloudflare, AWS o Vercel entre otras empresas), alojan simultáneamente cientos de dominios. En el día de hoy, nosotros mismos hemos sufrido los «daños colaterales» que tienen estos bloqueos, y es que no hemos pod