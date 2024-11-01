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Los bloqueos de LaLiga impiden realizar compras por Internet

Los bloqueos de LaLiga impiden realizar compras por Internet

Nuevo fin de semana con bloqueos de Internet por parte de los operadores a instancias de LaLiga. La empresa dirigida por Javier Tebas mantiene que los bloqueos son «quirúrgicos», pero la realidaddemuestra lo contrario. Los operadores bloquean direcciones IP completas que, debido a la arquitectura de redes CDN y hosting compartido (como Cloudflare, AWS o Vercel entre otras empresas), alojan simultáneamente cientos de dominios. En el día de hoy, nosotros mismos hemos sufrido los «daños colaterales» que tienen estos bloqueos, y es que no hemos pod

| etiquetas: bloqueos , laliga , compras , internet
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5 comentarios
14 3 0 K 200 actualidad
wildseven23 #1 wildseven23
Las compras me la soplan, pero que impidan el acceso al portal ciudadano de mi Ayuntamiento e impidan realizar gestiones administrativas sí que me toca los huevos.
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mperdut #3 mperdut *
#1 Bloquear las compras por internet es gravisimo ya que no todas son las típicas de que se compra por internet por no desplazarse hasta la tienda. Muchas compras por internet son por imposibilidad de encontrar el producto en una tienda mas o menos próxima. Y mas grave todavía es que LaLiga bloquee webs de empresas, tiendas y no indemnice a nadie. Por cada web legal bloqueada LaLiga tendría que ser sancionada e indemnizar.
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wildseven23 #5 wildseven23
#3 No, si te entiendo, lo que hace el coño del fúrgol es súper serio. A lo me refería es que tuve que presentar unos papeles para una licitación y la web bloqueada. Si llega a cumplir el plazo mientras había el bloqueo, y no tuviese una VPN, directamente perdería un contrato. Y la puta liga de los cojones no se hacen responsables de nada.
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#2 Suleiman
Es una buena noticia, eso que nos ahorramos. :troll:
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pepel #4 pepel
A ver si impiden tirar bombas.
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menéame