Blog de Jose Maria Alguersuari: LA MEJOR MOTO PARA VIAJAR…SIN PRISAS

49 años después de aquel primer Solomoto, se puede decir que esta Royal es la única clásica auténtica de la era moderna porque la han construido blindando todos los genes y conservando el original tacto de motor de su histórica antecesora, la Bullet, de finales de los años 40 del siglo pasado.
No es una moto más. Es una moto casi única en que las sensaciones de llevarla son más importantes y agradables que las discretas prestaciones que produce.

| etiquetas: motos , viajes , royal enfield
sotillo #1 sotillo
En las motos como en los coches parece que triunfan las motos grandes
#2 EISev *
#1 afortunadamente además de la GS también podemos comprar una GB350S o la del vídeo (o en versiones Meteor, Hunter...)

Motos de 20 CV para ir sin prisas, me encantan
Magog #3 Magog
#1 a la gente le gusta la potencia, pero si la quieres para hacer rutas de verdad, de las de nacionales, con una 250 vas mas que sobrado, de hecho conozco a uno que tiene una 125 y es el mas feliz de la tierra, pero para los moteros "es de juguete", mucho clasismo en el tema de las motos, mucho flipado pesado
Budgie #4 Budgie *
#3 que se puede dar la vuelta al mundo en una 125cc? si, perfectamente. Que vas vas más a gusto en una 500cc con más de 50cv? También es obvio, al igual que vas mejor en un Passat que en un 600
