La blasfemia como acto de libertad

La blasfemia como acto de libertad

En 2005 Salman Rushdie dijo: “En el momento en que se afirma que cualquier sistema de ideas es sagrado, ya sea religión o ideología secular, y se declara que un conjunto de ideas es inmune a la crítica, sátira, burla o desprecio, la libertad de pensamiento se vuelve imposible”. En 2025, Ibtissam Lachgar exhibe 3 palabras de color blanco sobre el fondo negro de una camiseta: "Alá es lesbiana". Se saca una foto, la sube a TikTok. Circula veloz, se llena de comentarios, emojis, frases hechas y deshechas. No podemos decir que no estábamos avisadas.

blasfemia , libertad , marruecos , ibtissam lachgar , lgttbiq , alá , lesbiana
Feindesland #1 Feindesland
¿Qué tal cagarse en las ballenas o en los putos rojos enterrados?

Seguro que eso ya no.

xD xD xD
(Yo soy partidrio de cagarme en todo, por ahora hay cosas que son delito de odio, oye)
Fumanchu #2 Fumanchu *
Grandísima blasfemia, me la apunto, gracias Ibtissam y como regalo me cago en las tetas de virgen para que el niño mame mierda.
