La blasfemia como acto de libertad

En 2005 Salman Rushdie dijo: “En el momento en que se afirma que cualquier sistema de ideas es sagrado, ya sea religión o ideología secular, y se declara que un conjunto de ideas es inmune a la crítica, sátira, burla o desprecio, la libertad de pensamiento se vuelve imposible”. En 2025, Ibtissam Lachgar exhibe 3 palabras de color blanco sobre el fondo negro de una camiseta: "Alá es lesbiana". Se saca una foto, la sube a TikTok. Circula veloz, se llena de comentarios, emojis, frases hechas y deshechas. No podemos decir que no estábamos avisadas.