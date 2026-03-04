edición general
El blanqueo y la pena de muerte para los homosexuales: Dubái nunca fue «seguro» (Eng)

El blanqueo y la pena de muerte para los homosexuales: Dubái nunca fue «seguro» (Eng)

Como bien saben las personas queer desde hace tiempo, bajo las publicaciones perfectas de los influencers de Dubái se esconde un lado oscuro de abusos contra los derechos humanos. La legislación permite que autoridades interpreten “actos no conformes” de forma amplia, lo que puede incluir vestimenta, afecto público o apoyo a derechos LGBTI. No existen protecciones antidiscriminación ni acceso garantizado a atención de género para personas trans.

5 comentarios
Pertinax
Básicamente como en gran parte de Oriente Medio. Así "Los buenos" como "los malos". Menudo ganao.
azathothruna
Y cuantos de esos influencer, emeritos o "exiliados fiscales" son LGBTQI+ ???
DotorMaster
Pero estos los aturden primero.
ur_quan_master
La pertinaz hipocresía de occidente
Carapedo
Dubai es un agujero infecto en mitad del desierto.
