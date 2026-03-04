El blanqueo y la pena de muerte para los homosexuales: Dubái nunca fue «seguro» (Eng)

Como bien saben las personas queer desde hace tiempo, bajo las publicaciones perfectas de los influencers de Dubái se esconde un lado oscuro de abusos contra los derechos humanos. La legislación permite que autoridades interpreten “actos no conformes” de forma amplia, lo que puede incluir vestimenta, afecto público o apoyo a derechos LGBTI. No existen protecciones antidiscriminación ni acceso garantizado a atención de género para personas trans.
| etiquetas: blanqueo , dubai , ddhh , lgbti , pena de muerte , dictadura