Lo que se blanquea con la Supercopa de España en Arabia Saudí

Lo que se blanquea con la Supercopa de España en Arabia Saudí

Desde 2019, la Supercopa de España se celebra en Arabia Saudí, un país con graves restricciones a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Más allá del torneo, la Real Federación Española de Fútbol participa en una estrategia sistemática de blanqueamiento deportivo que ayuda al régimen saudí a limpiar su imagen internacional a cambio de 40 millones de euros anuales.

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Alguno de la federación española y Tebas también se están forrando con esa pantomima que es la Supercopa de España.
makinavaja #5 makinavaja
En los medios de comunicación jamás escucho "el régimen" de Arabia Saudí, o hablar de "el líder supremo" de Arabia Saudí... como sí hacen de Iran, Venezuela, y otros.... :-D
comadrejo #6 comadrejo
#5 Forma parte de la campaña de interés mediatico/económico, solo se focaliza y en muchos casos se magnifica lo que interesa.
#3 Suleiman
Una dictadura.
comadrejo #4 comadrejo *
Aprovechando que ahora la campaña política yanki se esta centrando en la dictadura de Irán recordar que las condiciones a nivel de libertad en Arabia son igual o incluso peores que las de Irán con el agravante de la cobertura que Arabia da a labores de adoctrinamiento y cobertura política, diplomática o, incluso, militar a las causas yihadistas que luego siembran de atentados el planeta.

Las inversiones en la dictadura de Arabia nos regresan, en parte, como terrorismo yihadista o industrias del mas allá radicalizadas.
powernergia #8 powernergia
Son dictaduras buenas.
#7 Gilántropo
¡Las actas, Juan, las actas!
