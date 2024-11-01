Lo que se blanquea con la Supercopa de España en Arabia Saudí

Desde 2019, la Supercopa de España se celebra en Arabia Saudí, un país con graves restricciones a la libertad de expresión y a los derechos políticos. Más allá del torneo, la Real Federación Española de Fútbol participa en una estrategia sistemática de blanqueamiento deportivo que ayuda al régimen saudí a limpiar su imagen internacional a cambio de 40 millones de euros anuales.