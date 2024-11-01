edición general
Black friday explicado con plátanos

Black friday explicado con plátanos  

Explicación lúdica de cómo el Black friday acaba siendo una estafa.

DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Web camelcamelcamel
Pacman #2 Pacman
#1 extensión Keepa
Que viene con un gráfico para los que nos gustan los gráficos
JackNorte #3 JackNorte
Todos los dias son de ofertas si tienes tiempo para mirar , todos los dias son carisimos si no tienes tiempo , si ya añades una campaña de marketing agresivo es como intentar engañar a un vendedor a puerta fria. Es una competicion desigual. Eso sin contar las trampas.
