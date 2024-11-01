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Bizcocho: 10 errores que evitar al prepararlo y una receta que funciona | EL COMIDISTA

Bizcocho: 10 errores que evitar al prepararlo y una receta que funciona | EL COMIDISTA  

El bizcocho es de 1ª de repostería, pero que esté buenísimo o regular depende de algunas normas. Esta es una guía para no cometer los fallos más comunes. El bizcocho es un básico de la repostería, y para preparar uno más o menos comestible no necesitas ser Jordi Roca, Eva Arguiñano o Paco Torreblanca. Ahora bien, si alguna vez has horneado uno, es posible que se te haya hundido, te haya quedado algo crudo o reseco, o su densidad se haya acercado a la del núcleo terrestre. Todas hemos probado bizcochos excelentes y otros más cercanos al ladrill

| etiquetas: bizcocho
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6 comentarios
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josde #5 josde
Receta para corregir errores en bizcocho, hay positivo.
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#1 woke *
El bizcocho es el rey indiscutible de la repostería.
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#2 beltraneja
#1 La coca de llanda Valenciana da menos problemas y es un tipo de bizcocho que a mi personalmente me gusta más.
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#3 woke
#2 Sigue siendo un bizcocho.
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#6 beltraneja
#3 Me refería a mi experiencia con los bizcochos, nunca me salió uno bueno. La receta del bizcocho en molde con agujero llegó a mi casa como a mitad de los 80, nunca nos salió bien a nadie, y mi abuela y mi madre eran buenísimas cocineras. La de llanda hay que esforzarse para que salga mal, como cuando le puse doble papelitos de acido y bicarbonato y parecia una cocacola, y casi ni aún así.
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pepel #4 pepel
BizcDiez.
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menéame