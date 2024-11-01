Bizcocho: 10 errores que evitar al prepararlo y una receta que funciona | EL COMIDISTA  

El bizcocho es de 1ª de repostería, pero que esté buenísimo o regular depende de algunas normas. Esta es una guía para no cometer los fallos más comunes. El bizcocho es un básico de la repostería, y para preparar uno más o menos comestible no necesitas ser Jordi Roca, Eva Arguiñano o Paco Torreblanca. Ahora bien, si alguna vez has horneado uno, es posible que se te haya hundido, te haya quedado algo crudo o reseco, o su densidad se haya acercado a la del núcleo terrestre. Todas hemos probado bizcochos excelentes y otros más cercanos al ladrill