La 'bisabuelita' Manuela Xiqués, la hija y viuda de esclavistas en Cuba que dejó su fortuna en fincas por toda Barcelona

La huella de los grandes esclavistas en España se esconde en edificios señoriales de todo el país. De Portugalete a Cádiz y de Madrid a Vilanova i la Geltrú, los propietarios de cafetales e ingenios en Cuba y Puerto Rico, así como principales los traficantes de esclavos, invirtieron parte de sus fortunas en inmuebles y fincas. Solo en la Rambla de Barcelona se encuentran los conocidos Palau Moja, adquirido en su día por Antonio López, o el Palau Marc, por Tomàs Ribalta. También el edificio residencial del número 126.

De Portugalete a Cádiz y de Madrid a Vilanova i la Geltrú

Ya, pero solo se habla de las fortunas de Catalunya. Y El Diario no iba a ser diferente, sin aportar mucho más nuevo a lo que ha sido publicado aquí bastantes veces.
