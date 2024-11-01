·
2024-11-01
Un biólogo mordido en la cabeza por un tiburón espera volver a encontrarse con el animal (ING)
A pesar de haber trabajado con tiburones durante 30 años, el mexicano Mauricio Hoyos nunca pensó que se encontraría con uno tan de cerca.
tiburón
ciencia
actualidad
6 comentarios
#2
TheIpodHuman
*
¡Sonrie hijo de puta!
2
K
51
#3
skaworld
Tu aqui no vienes a pescar....
3
K
44
#4
Torrezzno
Que vengativo
0
K
20
#1
YeahYa
Si no ha tenido hijos se le tiene que hacer seguimiento.
Si vuelve a quedar con su "amigo" tiene muchas papeletas para ir a los Premios Darwin.
0
K
19
#6
Albarkas
El tiburón ha declarado: "Ni hablar, me dejó un sabor raro en la boca y además me rompí tres dientes con su cabezón. Que le den!!!"
0
K
19
#5
platypu
Ya tiene listos los bidones
0
K
11
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
Si vuelve a quedar con su "amigo" tiene muchas papeletas para ir a los Premios Darwin.