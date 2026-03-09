edición general
‘Big Tech’ lo puede parar

Las grandes tecnológicas todavía tienen el poder de evitar el fin de la democracia y el principio de una nueva guerra sin control ni final

HeilHynkel #1 HeilHynkel
Teniendo en cuenta que son ellas las que fomentan la vuelta a la Edad Media, lo veo jodido.

Aquí hace falta una Yihad Butleriana contra las maquinas pensantes.
manzitor #3 manzitor
Varoufakis lo llamó 'Tecnofeudalismo'. Y aquí el pdf: ia803407.us.archive.org/26/items/tecnofeudalismo-yanis-varoufakis/Tecn
pepel #2 pepel
No les interesa, les viene mejor "lo haces porque yo lo digo".
