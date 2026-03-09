·
4
meneos
48
clics
‘Big Tech’ lo puede parar
Las grandes tecnológicas todavía tienen el poder de evitar el fin de la democracia y el principio de una nueva guerra sin control ni final
|
etiquetas
:
tecnológicas
,
ia
,
guerra
,
big tech
,
fin democracia
3
1
1
K
38
politica
3 comentarios
#1
HeilHynkel
Teniendo en cuenta que son ellas las que fomentan la vuelta a la Edad Media, lo veo jodido.
Aquí hace falta una Yihad Butleriana contra las maquinas pensantes.
3
K
48
#3
manzitor
Varoufakis lo llamó 'Tecnofeudalismo'. Y aquí el pdf:
ia803407.us.archive.org/26/items/tecnofeudalismo-yanis-varoufakis/Tecn
3
K
47
#2
pepel
No les interesa, les viene mejor "lo haces porque yo lo digo".
0
K
19
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
