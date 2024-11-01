La “Big Beautiful Bill” de Trump está afectando gravemente a los estados republicanos [Ing]

El gigantesco proyecto de ley de gastos del presidente Donald Trump está obligando a los legisladores republicanos a plantearse recortes presupuestarios drásticos en muchos estados. La pérdida de ingresos fiscales derivada de los recortes fiscales de Trump y los costes adicionales que suponen los nuevos requisitos para Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria están costando a los estados gobernados por republicanos hasta 450 millones de dólares al año…