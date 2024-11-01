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La “Big Beautiful Bill” de Trump está afectando gravemente a los estados republicanos [Ing]

El gigantesco proyecto de ley de gastos del presidente Donald Trump está obligando a los legisladores republicanos a plantearse recortes presupuestarios drásticos en muchos estados. La pérdida de ingresos fiscales derivada de los recortes fiscales de Trump y los costes adicionales que suponen los nuevos requisitos para Medicaid y el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria están costando a los estados gobernados por republicanos hasta 450 millones de dólares al año…

| etiquetas: trump , big , beautiful , bill , economía , ayudas , republicanos
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3 comentarios
5 2 0 K 83 actualidad
#3 Robe7064
It's not a bug, it's a feature.
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MyNameIsEarl #1 MyNameIsEarl
Cualquier cosa que haga este pedófilo joderá a todo el mundo, salvo a él y los suyos (y lo de los suyos no lo tengo nada claro).
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#2 Hynkel
Que tengan compasión del pobre bicho, que le va a dar un infarto de lo gordo que se ha puesto.  media
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menéame