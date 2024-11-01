edición general
7 meneos
61 clics
Bienvenido a Happy-Verse

Bienvenido a Happy-Verse  

¿El fin del mundo ha llegado? No te preocupes más. Happy-verse es tu salvación. Esta máquina revolucionaria transporta tu mente a un metaverso personal, donde el caos y la desesperación se desvanecen, dejándote libre para disfrutar de un paraíso creado a tu medida. Con Happy-verse, puedes dejar atrás las incomodidades del mundo terrenal y encontrar la felicidad en un lugar seguro y mucho más placentero. Todo lo que desees estará al alcance de tu mano, ¡sin ninguna consecuencia!. ¿Estás listo para tu nueva vida?

| etiquetas: happy-verse , absurda basura
6 1 0 K 74 ocio
3 comentarios
6 1 0 K 74 ocio
Un_señor_de_Cuenca #1 Un_señor_de_Cuenca
Me encantan estas maravillas lisérgicas
1 K 27
#2 DotorMaster
Mi apariencia ha sido creada a partir de los datos de sus búsquedas por internet
xD xD xD xD xD
1 K 27
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
#2 Lo de la mano dando palmaditas al chumino xD xD xD
0 K 17

menéame