¿El fin del mundo ha llegado? No te preocupes más. Happy-verse es tu salvación. Esta máquina revolucionaria transporta tu mente a un metaverso personal, donde el caos y la desesperación se desvanecen, dejándote libre para disfrutar de un paraíso creado a tu medida. Con Happy-verse, puedes dejar atrás las incomodidades del mundo terrenal y encontrar la felicidad en un lugar seguro y mucho más placentero. Todo lo que desees estará al alcance de tu mano, ¡sin ninguna consecuencia!. ¿Estás listo para tu nueva vida?