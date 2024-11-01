edición general
4 meneos
16 clics

Biblioteca Digital Real Jardín Botánico (RJB-CSIC)  

La Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico, bibdigital.rjb..csic.es, es un recurso de información botánica en línea que proporciona acceso libre y gratuito a más de 7.500 publicaciones que abarcan desde finales del siglo XV hasta la actualidad. La colección digital a la que da acceso la componen principalmente libros, revistas y folletos que han sido previamente digitalizados y que en su mayoría proceden de la colección de la Biblioteca del Real Jardín Botánico.

| etiquetas: biblioteca digital , real jardín botánico , csic , recurso , en línea
4 0 0 K 47 cultura
1 comentarios
4 0 0 K 47 cultura
Deckardio #1 Deckardio
Resumen de la entradilla de la propia institución, en:

rjb.csic.es/rjb-colecciones/biblioteca/

Me he encontrado la biblioteca preparando una partida de rol de "Vampiro, la mascarada". El frikismo tiene recompensas xD
0 K 17

menéame