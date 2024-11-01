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La biblioteca de componentes de KiCad del CERN ahora es de código abierto [ENG]

La biblioteca de componentes de KiCad del CERN ahora es de código abierto [ENG]

El CERN ha aportado muchas mejoras al propio KiCad a lo largo de los años. Ahora, siguiendo la guía de su Comité de Automatización de Diseño Electrónico (EDAC) y la Oficina del Programa de Código Abierto (OSPO), el CERN está lanzando su biblioteca completa de componentes KiCad bajo una licencia de código abierto.

| etiquetas: componentes , kicad , cern , código abierto , circuitos
20 5 0 K 415 tecnología
5 comentarios
20 5 0 K 415 tecnología
#5 hipernes
open source tool for designing printed circuit boards

Para los que no saben que cojones es
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LeDYoM #2 LeDYoM
Haz un sabroso parentesis!
Esas barritas de chocolate están muy buenas.
:troll:
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#3 hackerman
Siempre he querido hacer mi propio acelerador de partículas open source
0 K 7

menéame