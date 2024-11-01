La biblioteca de componentes de KiCad del CERN ahora es de código abierto [ENG]

El CERN ha aportado muchas mejoras al propio KiCad a lo largo de los años. Ahora, siguiendo la guía de su Comité de Automatización de Diseño Electrónico (EDAC) y la Oficina del Programa de Código Abierto (OSPO), el CERN está lanzando su biblioteca completa de componentes KiCad bajo una licencia de código abierto.
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Para los que no saben que cojones es
La licencia completa: gitlab.com/ohwr/cern-kicad-libs/-/blob/master/LICENSES/CERN-OHL-P-2.0.
Esas barritas de chocolate están muy buenas.