La biblioteca de componentes de KiCad del CERN ahora es de código abierto [ENG]

El CERN ha aportado muchas mejoras al propio KiCad a lo largo de los años. Ahora, siguiendo la guía de su Comité de Automatización de Diseño Electrónico (EDAC) y la Oficina del Programa de Código Abierto (OSPO), el CERN está lanzando su biblioteca completa de componentes KiCad bajo una licencia de código abierto.