Bethany MaGee, de 26 años, es identificada como la víctima de Chicago prendida fuego en un tren de la CTA por un delincuente con 72 arrestos (ENG)

Bethany MaGee, de 26 años, es identificada como la víctima de Chicago prendida fuego en un tren de la CTA por un delincuente con 72 arrestos (ENG)  

La mujer de 26 años que fue incendiada por un lunático con una larga lista de antecedentes penales en un tren L de Chicago a principios de este mes ha sido identificada como Bethany MaGee. Reed se acercó a MaGee, que estaba sentada de espaldas al pirómano enloquecido en el tren en el centro de Chicago. Luego le quitó la tapa a una botella de líquido y se la echó por la cabeza y el cuerpo. MaGee huyó, pero Reed la alcanzó y le prendió fuego a la botella, que cayó al suelo. Ella quedó envuelta en llamas, pero de alguna manera logró salir del tren

Comentarios destacados:      
#6 fremen11
#4 el comentario viene a qué este fascista sólo pone delitos cometidos por magrebíes y negros
7 K 82
#8 Luiskelele
#6 bueno, si que un tío vaya prendiendo fuego a gente random en el metro no te parece noticioso… independiente del color de los implicados, me parece algo lo suficientemente poco común como para que por lo menos sea noticia, no sé.
0 K 11
#9 Daniel2000 *
#6 Pero que otros usuarios, solo pongan delitos cometidos por los del PP y VOX, y no digan nada de delitos cometidos por la izquierda ¿ eso es ...?
0 K 6
#12 fremen11
#9 y eso tiene que ver con la nacionalidad del delincuente???
2 K 32
#14 Daniel2000
#12 Hay usuarios que solo publican y comentan noticias, cuando el presunto delincuente es extranjero.

Hay usuarios que solo publican y comentan noticias, cuando el presunto delincuente es de derechas.


Dime que está bien y que está mal ... y te agradecería que fueses rápido en contestarme, que me queda poco para que me expulsen por no seguir la corriente.
1 K -7
#17 fremen11
#14 publicar sólo delitos de gente de derechas sin relacionarlo con su raza, tiene algún nombre como xenofobia que es publicar noticias sobre delincuentes de otras razas???
2 K 27
#19 Daniel2000
#17 Intolerancia política ...

El artículo 510 del Código Penal español sanciona la incitación al odio, la discriminación o la violencia contra grupos o personas por razones de raza, etnia, religión, ideología, orientación sexual, género o discapacidad, entre otros
1 K -7
#21 fremen11 *
#19 Poner noticias de corruptos de derechas es incitar al odio??
1 K 20
#24 Daniel2000
#21 Poner noticias de delincuentes extranjeros es incitar al odio??
1 K -7
#28 fremen11 *
#24 cuántos Torrepachecos le han montado en este país a un político de derechas?? Porque mira que tenemos dos asesinos una con 7291 víctimas y otro con más de 229 y no ha habido un movimiento organizado para lincharlos.....
1 K 20
#20 Review
#9 Qué piel tan fina gastáis algunos

Además, qué tal si por una vez en lugar de mirar el color o nacionalidad miramos más cosas, como que EEUU es un país sin sanidad pública donde a los enfermos mentales se les deja en la calle y como mucho se les receta algún medicamento para que no molesten?
0 K 7
#31 Grahml *
#6 Ni idea. Pero pinta a que esta desgracia huele mucho a "politización" repugnante del asesinato.

Primero, hablan de "lunático". Les faltaba haber añadido "radical left".

Segundo, en la noticia destacan las declaraciones partidistas "Chicago’s carelessness is putting the American people at risk" del lameculos de rigor que rodea a Trump. Que precisamente, en sus foros propagándísticos destacan este el relato sólo porque les cuadra en su discurso…   » ver todo el comentario
0 K 19
#5 fremen11
#3 joder viniendo de un fascista racista como tú, es todo un elogio
4 K 50
platypu #23 platypu
#5 joder, viniendo de un proetarra que defiende a un hombre que acaba de quemar viva a una mujer, es todo un elogio
0 K 9
#2 fremen11
Seguro que ningún blanco ha cometido un delito en los Santos Unidos de América.....
4 K 28
platypu #3 platypu *
#2 Tu comentario es asqueroso. Es mas, viendo tu historial defendiendo a una banda terrorista deja claro la clase de persona que eres
3 K 21
#4 Luiskelele
#2 pobre caballero, víctima del hombre blanco. Que le suelten y siga echando gasolina y cerillas encima de ciudadanos random. Nadie debería cortarle las alas a semejante ángel enviado del cielo.
1 K 18
angelitoMagno #25 angelitoMagno
Persona con problemas mentales que seguramente se verían agravados por temas de drogas y de vivir en la calle.
Si en USA hubieran servicios sociales más sólidos quizás esto no habría pasado.
Pero USA es un estado fallido.
2 K 28
ostiayajoder #30 ostiayajoder
#25 Claramente.

Culquiera q haya pisado.una calle de USA tiene claro eso...

Estan llenas de chalados.... pero chalados en plan 'gente con problemas mentales q no debiera estar en la calle'.

Pero bueno, el q quiera servicios sociales q se los pague, supongo...
0 K 7
ostiayajoder #16 ostiayajoder
#15 No, no te creas tan epico.

Te pasa por escribir gilipolleces.

No das para mas.
1 K 14
angelitoMagno #26 angelitoMagno
#15 ¿Necesitas preguntarle a una IA el significado de "pensamiento único de MNM"? :-O :-O
0 K 13
#27 Daniel2000
#26 Si, no doy para mas.
0 K 6
#11 omega7767
pues que lo suelten por 73 vez, seguro que ahora si que no hace nada a la socieda


Qdep Beth
0 K 11
ostiayajoder #18 ostiayajoder
#11 Ha muerto?

En fin:

Un pais q pasa de su gente y que a los enfermos mentales los deja en la calle y con acceso a armas...

Es lo que hay...
1 K 15
#22 Daniel2000
#18 No, no ha muerto que yo sepa. Está en estado crítico ... luchando por su vida.

Según algunos "meneantes", esa joven no se puede quejar, que aún respìra

En fin, es lo que hay.
0 K 6
ostiayajoder #29 ostiayajoder
#22 Quien dice q no se puede quejar?
0 K 7
#1 Daniel2000
Black Lives Matter
15 K -92
#7 Daniel2000
#1 Leches ... entré en Mename ayer con un Karma de 6 ... y ahora tengo -28 y bajando ...

Vale, cierro la puerta y me voy.
1 K -1
#10 Daniel2000
#7 Por -43 voy ...

Me da la risa.
1 K -1
Josecoj #13 Josecoj
#7 Eso te pasa por escribir gilipolleces
3 K 36
#15 Daniel2000 *
#13 Me pasa por no seguir la corriente del pensamiento único de MNM


La IA dice ...

El término "pensamiento único en Menéame" se refiere a la discusión y crítica sobre la existencia de una tendencia a la homogeneización de opiniones en la plataforma de agregación de noticias. En Menéame, donde los usuarios votan y comparten contenido, algunos usuarios han denunciado que esta dinámica puede llevar a un consenso que margina puntos de vista disidentes o alternativos, creando una especie de pensamiento dominante que refleja las opiniones de la mayoría.
0 K 6

