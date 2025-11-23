Bethany MaGee, de 26 años, es identificada como la víctima de Chicago prendida fuego en un tren de la CTA por un delincuente con 72 arrestos (ENG)  

La mujer de 26 años que fue incendiada por un lunático con una larga lista de antecedentes penales en un tren L de Chicago a principios de este mes ha sido identificada como Bethany MaGee. Reed se acercó a MaGee, que estaba sentada de espaldas al pirómano enloquecido en el tren en el centro de Chicago. Luego le quitó la tapa a una botella de líquido y se la echó por la cabeza y el cuerpo. MaGee huyó, pero Reed la alcanzó y le prendió fuego a la botella, que cayó al suelo. Ella quedó envuelta en llamas, pero de alguna manera logró salir del tren