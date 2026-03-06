La bestia morirá matando

El líder era respetado no solo por mucha gente de su país sino en toda la región, desde Irak a Paquistán, pasando por Bahrein, [...], donde hay gran población chiita. Todos esos países están gobernados por endebles regímenes vasallos con poblaciones resentidas por el espectáculo de Gaza. ¿Qué señal lanza la facilidad con la que alcanzan esos proyectiles su territorio? Demuestran que la protección imperial no solo es ineficaz, sino también secundaria al lado de la prioridad de proteger a Israel que concentra el grueso de los recursos antimisiles