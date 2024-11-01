edición general
5 meneos
7 clics
Bessent dice que los estadounidenses «deberían estar preocupados por el poder adquisitivo», pero culpa a Biden por ello [ENG]

Bessent dice que los estadounidenses «deberían estar preocupados por el poder adquisitivo», pero culpa a Biden por ello [ENG]

Mientras el coste de muchos bienes básicos, incluidos los alimentos, sigue subiendo en EEUU, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en una entrevista con , que entiende las dificultades a las que se enfrentan millones de personas, pero sostuvo que la Administración Biden es responsable del aumento de los precios. «Mire, los estadounidenses deberían estar preocupados por lo asequible que es la vida. La Administración Biden destruyó la asequibilidad»

| etiquetas: scott , bessent , biden , asequibilidad
4 1 0 K 66 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 66 actualidad
sleep_timer #1 sleep_timer
En el manual de facha, la leccion 1 es:
Todo lo malo es herencia recibida.
3 K 55
Pacman #2 Pacman
#1 :roll:

Que no te oigan por aquí xD
0 K 17
#5 DavidEF
#1 Lección número 2: si lo que hacemos sale como el culo es que no nos han dejado hacerlo como realmente queríamos (o sea, que no hemos sido lo bastante fachas).
0 K 11
Supercinexin #4 Supercinexin
Con Reagan todos teníamos casa de 200m2, el pick-up todoterreno del padre, la berlina familiar ranchera de la madre, el deportivo del niño y el descapotable de la niña, apartamento en Florida y casita de invierno en Las Rocosas.

Pero luego llegó el Comonismo y nos lo quitó todo.
0 K 20
#6 DavidEF
#4 No te olvides de la mansión en Los Hamptons.
0 K 11
#3 chocoleches
Ha sido Biden y sus absurdos aranceles.
0 K 7

menéame