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Bernie Sanders: debemos bloquear la venta de armas a Israel (Inglés)
No más dinero de los contribuyentes para Netanyahu y su gobierno extremista israelí
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#2
Supercinexin
La colonia racista tiene los días contados. En EEUU la inmensa mayoría de la población, rojos, centristas y
fachas
, no la pueden ni ver. Eso jamás había pasado en la Historia de su existencia, era la niña bonita intocable e incuestionable de los Americanos.
Su fin está cerca.
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#3
carraxe
*
#2
Yo como siempre, me alegro de verte tan animado, pero yo no estoy tan seguro. Esa banda de tarados antes nos manda a todos al pleistoceno que acepta desaparecer.
Es más, todavía tienen el apoyo de alrededor del 50% de los usanos
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#4
Pinchito2
#2
Te has dejado fuera a los anarquistas, me incluyo.
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8
#1
carraxe
Muy relacionada
www.aljazeera.com/news/2026/4/13/bernie-sanders-vows-to-push-resolutio
Este link que mando es un video reciente de Bernie explicándolo él mismo.
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Su fin está cerca.
Es más, todavía tienen el apoyo de alrededor del 50% de los usanos
Este link que mando es un video reciente de Bernie explicándolo él mismo.