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Bernie Sanders: debemos bloquear la venta de armas a Israel (Inglés)

Bernie Sanders: debemos bloquear la venta de armas a Israel (Inglés)  

No más dinero de los contribuyentes para Netanyahu y su gobierno extremista israelí

| etiquetas: bernie , sanders , eeuu , armas , bloqueo , israel , sionismo
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4 comentarios
16 3 0 K 117 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
La colonia racista tiene los días contados. En EEUU la inmensa mayoría de la población, rojos, centristas y fachas, no la pueden ni ver. Eso jamás había pasado en la Historia de su existencia, era la niña bonita intocable e incuestionable de los Americanos.

Su fin está cerca.
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#3 carraxe *
#2 Yo como siempre, me alegro de verte tan animado, pero yo no estoy tan seguro. Esa banda de tarados antes nos manda a todos al pleistoceno que acepta desaparecer.

Es más, todavía tienen el apoyo de alrededor del 50% de los usanos  media
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#4 Pinchito2
#2 Te has dejado fuera a los anarquistas, me incluyo.
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#1 carraxe
Muy relacionada www.aljazeera.com/news/2026/4/13/bernie-sanders-vows-to-push-resolutio

Este link que mando es un video reciente de Bernie explicándolo él mismo.
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menéame