Bernabé dice que Feijóo habló ante la jueza de la dana de "concreciones" de Mazón el 29-O "para no reconocer que mintió"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha subrayado este sábado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, habló ante la jueza de la dana el pasado 9 de enero de "concreciones" del 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón y no de cambios de versión durante el 29 de octubre de 2024, día de la riada, "para no reconocer que mintió". "Yo creo que al señor Feijóo lo único que le importaba y lo único que le interesaba era que el señor Mazón saliera guapo en la tele y que liderara la comunicación.."

| etiquetas: bernabe , dana , feijoo , valencia
Kamillerix #1 Kamillerix
Concreciones faciales calizas: una cara muy dura... :roll:
vvjacobo #2 vvjacobo
Excreciones en la cara de los mermados de sus votantes.
