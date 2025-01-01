edición general
Benny Goodman Orchestra "Bugle Call Rag" 1936

Benny Goodman Orchestra "Bugle Call Rag" 1936  

La Orquesta de Benny Goodman con Harry Goodman, Arthur Rollini y Gene Krupa en el escenario con una fantástica versión de "Bugle Call Rag".

