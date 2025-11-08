Benjamin Moser: “Ser judío y descubrirse antisionista es como salir del armario”

Jan Lievens pasó a la historia como el artista “que no era Rembrandt”. Sus cuadros nos hacen preguntarnos si lo que vemos en el arte es la obra o el nombre del autor. Lo mismo sucede con Pieter de Hooch o Gabriël Metsu, cuyas pinturas han vivido a la sombra de Vermeer, reducidas en muchos casos por una Historia del Arte que ha querido encerrarlos bajo el título de arte de la burguesía. Para salir de los estereotipos, el escritor Benjamin Moser (Houston, 1976), conocido por sus biografías de Clarice Lispector y Susan Sontag, con la que obtuvo el