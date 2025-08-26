Belmonte inicia el desbroce de 14 pistas, 22 senderos y 23 carreteras

El plan municipal, que se retrasó por los cambios en los puestos de intervención y secretaría del Consistorio, favorecerá la limpieza de los entornos de núcleos rurales para evitar futuros incendios forestales y tiene un presupuesto de 110.000 € El Ayuntamiento de Belmonte de Miranda iniciará en breve un ambicioso plan de desbroces del concejo que afectará a 14 pistas forestales, 22 senderos y 23 carreteras, taludes incluidos. Se adjudicarán esta semana en dos lotes por un importe de 110.00 euros. Muchas de las actuaciones servirán para limpiar