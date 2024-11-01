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La belleza de Stanley Kubrick

La belleza de Stanley Kubrick  

La belleza de imágenes de películas de Stanley Kubrick acompañadas del famoso vals de Shostakovich.

| etiquetas: cine , belleza , stanley kubrick
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1 comentarios
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Milmariposas #1 Milmariposas
He vuelto a ver recientemente "Eyes wide shut" y me he vuelto a maravillar y a enamorar de su estética visual. La iluminación en "Barry Lyndon" que también he visto varias veces es tan bella y bien conseguida que sirvió de modelo para que directores que quisieran explotarla en escenas íntimas.
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