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La belleza de Stanley Kubrick
La belleza de imágenes de películas de Stanley Kubrick acompañadas del famoso vals de Shostakovich.
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#1
Milmariposas
He vuelto a ver recientemente "Eyes wide shut" y me he vuelto a maravillar y a enamorar de su estética visual. La iluminación en "Barry Lyndon" que también he visto varias veces es tan bella y bien conseguida que sirvió de modelo para que directores que quisieran explotarla en escenas íntimas.
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