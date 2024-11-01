Belgrado está experimentando con el futuro de las ciudades y de la vegetación: "árboles líquidos" para limpiar el aire

Algunas zonas de Belgrado están muy contaminadas pero no es posible poner árboles. Desde 2021 se está probando con "árboles líquidos". Tanques de agua llenos de algas retiran el CO2 del aire y producen oxígeno.
| etiquetas: urbanismo , ecología , contaminación , biotecnología
Las algas utilizan la fotosíntesis para absorber el dióxido de carbono del ambiente y liberar el oxígeno puro al ambiente. Un solo tanque tiene la capacidad de absorción de dos árboles de 10 años o a 200 metros cuadrados de césped.
Los estudios señalan que estas algas pueden fijar aproximadamente 1,8 gramos de CO₂ por cada gramo de biomasa generada, logrando eficiencias de remoción de CO₂ cercanas al 50%.
Son microalgas de agua dulce locales que crecen con simple agua de grifo y soportan fluctuaciones de temperatura extremas.
Apenas requieren mantenimiento, puesto que se limita a que cada mes y medio se debe extraer la biomasa generada, y además, se añade agua y minerales frescos. La biomasa se puede usar como fertilizante.
Pero como dice la entradilla, el concepto y hasta la foto es un meme viejo, precisamente con el comentario que he puesto arriba.