Belarra enfrentará juicio por acusaciones al exmagistrado García Castellón

El exmagistrado ha argumentado que los comentarios de la líder de Podemos han dañado su reputación y su honor profesional. La defensa de Belarra sostiene que sus declaraciones estaban fundamentadas en cuestiones de interés público y en el contexto de la crítica política.
| etiquetas: belarra , garcia castellon , juicio
Tiene varias, pero sólo oir los audios de Cospedal con Villarejo y no imputar a Cospedal (jeje, de Villarejo ya ni hablamos), tendría que darle vergüenza al CGPJ pedir respeto por las instituciones judiciales.
Voy a leer el envío para menearlo.
Anda por ahí dando charlas sobre la justicia y no sé qué más.
No podemos tener un país más ridículo.
(Me sorprende que nadie haya lo haya subido aun...)
Nadie va a salir por ella.