Belarra enfrentará juicio por acusaciones al exmagistrado García Castellón

El exmagistrado ha argumentado que los comentarios de la líder de Podemos han dañado su reputación y su honor profesional. La defensa de Belarra sostiene que sus declaraciones estaban fundamentadas en cuestiones de interés público y en el contexto de la crítica política.

Comentarios destacados:    
#6 DonBoton *
Y creo que alguno de por aquí, que se piensa que se puede insultar y acusar de delitos que no están demostrados sin consecuencias, se va a llevar una sorpresita pronto ;)
6 K 59
Doisneau #7 Doisneau *
Me da a mi que es de estas personas que aunque pierda el juicio pensara que tiene razon. Esta e irene llevan mucho tiempo perdidas en su propio relato como para ser capaces de razonar. Simplemente se basaran el relato que ya esta asentado para convencer a su parroquia de que ellos siempre hacen todo bien, y el juez muy mucho facha es muy malvado. El mundo real les viene grande.
3 K 36
Kantinero #5 Kantinero
Belarra e Irene están en otro país, incluso en otro momento político, han hecho un daño a la izquierda por su incompetencia irreparable, solo la Yuso es peor que ellas, la diferencia es que esta última en maldad, las dos primeras por ignorancia.
2 K 36
sotillo #15 sotillo
#5 Coño, que cosas dices
0 K 10
TikisMikiss #4 TikisMikiss
" su reputación y su honor profesional"


:shit: xD xD xD :wall:
5 K 35
sotillo #14 sotillo
#4 Eso no lo puede perder
0 K 10
Malinke #10 Malinke
No sé lo que dijo de él, pero la reputación y honor de la justicia española, la dejó García Castellón por los suelos.
Tiene varias, pero sólo oir los audios de Cospedal con Villarejo y no imputar a Cospedal (jeje, de Villarejo ya ni hablamos), tendría que darle vergüenza al CGPJ pedir respeto por las instituciones judiciales.

Voy a leer el envío para menearlo.

Anda por ahí dando charlas sobre la justicia y no sé qué más.
No podemos tener un país más ridículo.
3 K 34
#2 BurraPeideira_
García Castellón, facha corruppto.
6 K 32
g3_g3 #8 g3_g3
#2 Prepara 240.000 euros de indemnización.
3 K 42
#11 BurraPeideira_
#8 Súmale la tuya por llamarte mongolo.
4 K -15
sotillo #13 sotillo
#8 Tal y como está eso de la justicia dóblalo y veinte años de cárcel, como poco
1 K 18
sotillo #18 sotillo
#17 Todas, hay mucho odio entre el facherio togado, mira lo del fiscal
1 K 18
Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
Relacionada: www.meneame.net/story/exjuez-garcia-castellon-demanda-belarra-supremo-

(Me sorprende que nadie haya lo haya subido aun...)
0 K 18
#9 Garminger2.0
Ha insultado al corrupto prevaricador de García Castellón? Qué será lo próximo, llamar prevaricador al prevaricador de Peinado?
2 K 18
Malinke #12 Malinke
240.000 €. Si la condenan y lo lleva al Supremo, ahí tiene el Supremo la oportunidad de expiarse.
1 K 15
sotillo #16 sotillo
#12 ¿Estáis locos? La van a condenar, están desatados y tienen mucho odio
1 K 18
Malinke #17 Malinke
#16 tiene muchas posibilidades de que la condenen, ya veremos.
Nadie va a salir por ella.
0 K 12

