edición general
5 meneos
5 clics
Begoña Gómez envía a Peinado un informe que dice que el 75% de los másteres codirigidos incluyen personal externo

Begoña Gómez envía a Peinado un informe que dice que el 75% de los másteres codirigidos incluyen personal externo

La defensa de Begoña Gómez ha presentado un informe pericial ante el juzgado de Juan Carlos Peinado que trata de respaldar el modelo de cátedra como el que la mujer del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense. Así, el informe concluye que el 75% de los programas codirigidos en ese centro cuentan con la participación de una persona externa y que eso “resulta plenamente coherente con la naturaleza de estas enseñanzas y con la normativa que las regula”.

| etiquetas: begoña gómez , peinado , máster , juicio , complutense
5 0 0 K 63 actualidad
3 comentarios
5 0 0 K 63 actualidad
Eibi6 #1 Eibi6
Estoy seguro de que ahora el jue abrirá diligencias contra el 75% de los masters que se codirigen en este país :troll:
3 K 59
HeilHynkel #2 HeilHynkel
#1

Dale ideas. xD xD xD
0 K 18
XtrMnIO #3 XtrMnIO
Las pruebas les dan igual a los juecezuelos de la mafia, ellos hacen lo que hacen por fanatismo, condenarán a inocentes sin pruebas, dejarán en libertad a delincuentes con todas las pruebas, les da igual, usan su posición de poder para dar un golpe de estado a la democracia.
0 K 13

menéame