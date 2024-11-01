El bebé tratado con la primera terapia CRISPR personalizada ya camina [ENG]

Hace un año, los médicos no sabían si KJ Muldoon sobreviviría a la infancia. Hoy está aprendiendo a caminar en casa con su familia. Sus primeros pasos siguen a una primicia médica que cambió el curso de su vida. A principios de este año, los médicos del Hospital Infantil de Filadelfia trataron a KJ con una terapia de edición genética CRISPR para un paciente. El tratamiento personalizado se centró en un trastorno metabólico poco común que a menudo resulta mortal en los bebés. KJ se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir este