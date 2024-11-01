edición general
21 meneos
37 clics
El bebé tratado con la primera terapia CRISPR personalizada ya camina [ENG]

El bebé tratado con la primera terapia CRISPR personalizada ya camina [ENG]

Hace un año, los médicos no sabían si KJ Muldoon sobreviviría a la infancia. Hoy está aprendiendo a caminar en casa con su familia. Sus primeros pasos siguen a una primicia médica que cambió el curso de su vida. A principios de este año, los médicos del Hospital Infantil de Filadelfia trataron a KJ con una terapia de edición genética CRISPR para un paciente. El tratamiento personalizado se centró en un trastorno metabólico poco común que a menudo resulta mortal en los bebés. KJ se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir este

| etiquetas: crisp-r , ahrens-nicklas , philadelphia , kj , genética
15 6 0 K 198 ciencia
1 comentarios
15 6 0 K 198 ciencia
Aiden_85 #1 Aiden_85
Pues una muy buena noticia. Espero que ese tipo de terapias luego pueda ser asequible para todo el mundo que lo necesite.
Supongo que tardará un tiempo, pero los primeros pasos de KJ también lo serán para otros en un futuro. Y que la linea de investigación se pueda ampliar a otras enfermedades metabólicas y de ahí a otros trastornos o demencias.
0 K 10

menéame