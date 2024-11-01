El bebé tratado con la primera terapia CRISPR personalizada ya camina [ENG]

Hace un año, los médicos no sabían si KJ Muldoon sobreviviría a la infancia. Hoy está aprendiendo a caminar en casa con su familia. Sus primeros pasos siguen a una primicia médica que cambió el curso de su vida. A principios de este año, los médicos del Hospital Infantil de Filadelfia trataron a KJ con una terapia de edición genética CRISPR para un paciente. El tratamiento personalizado se centró en un trastorno metabólico poco común que a menudo resulta mortal en los bebés. KJ se convirtió en la primera persona en el mundo en recibir este
Supongo que tardará un tiempo, pero los primeros pasos de KJ también lo serán para otros en un futuro. Y que la linea de investigación se pueda ampliar a otras enfermedades metabólicas y de ahí a otros trastornos o demencias.