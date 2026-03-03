·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
13393
clics
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
7042
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5471
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
4612
clics
Los planes de guerra de Trump y Netanyahu se topan con un obstáculo de "máxima preocupación" [EN]
3107
clics
Larry C. Johnson – Cómo Irán puede derrotar a Donald Trump [en]
más votadas
437
¿Qué es lo que ha hecho Sánchez?
385
Bruselas propone exigir fabricación europea a las industrias clave que reciban dinero público
689
Macron respalda a España y declara ilegales los ataques estadounidenses contra Irán [Eng]
412
Una misión de la ONU declara su "horror" por la muerte de funcionarios iraníes en ataques "selectivos" de EEUU
315
Trump devuelve la bandera de España a la izquierda
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
21
clics
El BCE sugiere a Bizum y otras plataformas que se adapten cuanto antes al euro digital
La máxima autoridad monetaria estima que los costes de las comisiones que pagan los pequeños comercios se reducirán a la mitad
|
etiquetas
:
bce
,
bizum
,
euro digital
4
1
0
K
48
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
kaos_subversivo
#4
no hay control ahora?
0
K
12
#9
powernergia
#8
Claro, si suena cripto ya es liberal y bueno, que lo dicen en tiktok
0
K
11
#10
vGeeSiz
#9
te falta comprensión lectora. El dólar digital es también totalitario
0
K
10
#11
powernergia
#10
No he hablado solo de dólar digital.
0
K
11
#12
vGeeSiz
*
#11
si la gente quiere dejarse su dinero en 1s, 0s y demás, allá ellos.
Totalitario es que me obliguen a usarlo y tangan absoluto control sobre ello
saludos
0
K
10
#2
DDJ
Que no me toquen el bizum
0
K
10
#1
vGeeSiz
quien coj**** pide Euro digital?????
No conozco a nadie en su pleno juicio que esté a favor de esta mierda totalitaria. Hay que parar esto como sea
0
K
10
#3
kaos_subversivo
#1
por que es totalitaria?
0
K
12
#4
Hipot
#3
control
0
K
6
#7
powernergia
#1
El Euro digital es totalitario, el dólar digital y los stablecoins ligados es liberal.
1
K
21
#8
vGeeSiz
#7
no, el dólar digital también lo es
0
K
10
#5
Falk
Teóricamente el euro digital abre la puerta a transacciones libres de comisión.
De mi cartera a la de la tienda no debería suponer un coste.
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Totalitario es que me obliguen a usarlo y tangan absoluto control sobre ello
saludos
No conozco a nadie en su pleno juicio que esté a favor de esta mierda totalitaria. Hay que parar esto como sea
De mi cartera a la de la tienda no debería suponer un coste.