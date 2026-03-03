edición general
El BCE sugiere a Bizum y otras plataformas que se adapten cuanto antes al euro digital

La máxima autoridad monetaria estima que los costes de las comisiones que pagan los pequeños comercios se reducirán a la mitad

#6 kaos_subversivo
#4 no hay control ahora?
powernergia #9 powernergia
#8 Claro, si suena cripto ya es liberal y bueno, que lo dicen en tiktok
#10 vGeeSiz
#9 te falta comprensión lectora. El dólar digital es también totalitario
powernergia #11 powernergia
#10 No he hablado solo de dólar digital.
#12 vGeeSiz *
#11 si la gente quiere dejarse su dinero en 1s, 0s y demás, allá ellos.

Totalitario es que me obliguen a usarlo y tangan absoluto control sobre ello


saludos
DDJ #2 DDJ
Que no me toquen el bizum >:-(
#1 vGeeSiz
quien coj**** pide Euro digital?????

No conozco a nadie en su pleno juicio que esté a favor de esta mierda totalitaria. Hay que parar esto como sea
#3 kaos_subversivo
#1 por que es totalitaria?
#4 Hipot
#3 control
powernergia #7 powernergia
#1 El Euro digital es totalitario, el dólar digital y los stablecoins ligados es liberal.
#8 vGeeSiz
#7 no, el dólar digital también lo es
Falk #5 Falk
Teóricamente el euro digital abre la puerta a transacciones libres de comisión.

De mi cartera a la de la tienda no debería suponer un coste.
