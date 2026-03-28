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El BBVA vende su filial en Rumanía al banco austriaco Raiffeisen por 591 millones de euros

El BBVA vende su filial en Rumanía al banco austriaco Raiffeisen por 591 millones de euros

La operación tendrá un impacto en la cuenta de resultados de la entidad española de 112 millones.

| etiquetas: rumania , bbva , banco , banca
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1 comentarios
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pepel #1 pepel
Qué suerte tuvo El Banco de Sabadell.
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menéame