La BBC y otros medios lanzan una campaña para exigir a Israel que permita la entrada de periodistas internacionales a Gaza

La BBC y tres agencias de noticias internacionales han difundido un cortometraje en el que se pide a Israel que permita la entrada de periodistas extranjeros en Gaza. El cortometraje, presentado por la BBC junto con la Agencia France Presse (AFP), Associated Press (AP) y Reuters, está narrado por el veterano periodista de la BBC David Dimbleby."Ahora se debe permitir la entrada de periodistas internacionales en Gaza para compartir la carga con los reporteros palestinos que se encuentran allí", afirma Dimbley en el video.