·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7373
clics
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
5955
clics
Chicas Bond: Fotos de las mujeres icónicas que se enamoraron de 007 en la gran pantalla (ENG)
6347
clics
MALEMÁTICAS CCXCIX: gráficos que parecen realizados por un mono borracho
5961
clics
Un estudiante crea, tras meses plegando papel, un origami indestructible que puede soportar el equivalente a 10.000 veces su propio peso
4891
clics
El colapso de la AMOC provocaría una sequía extrema en Europa
más votadas
576
El Gobierno de Ayuso ya no publica las actas de sus reuniones con Quirón y Ribera Salud ni las auditorias a sus hospitales
598
El vídeo de TVE sobre Israel y Eurovisión que se ha hecho viral fuera de España: "I love you, Spain!"
372
Muere Jorge Martínez, líder de Ilegales
307
La Audiencia Nacional entierra dos años un informe policial que señala a Cospedal en el caso Kitchen
542
"Dos joyas. Ella y él": Óscar Puente sobre el jefe antidroga de Valladolid detenido por quedarse con parte de los alijos de droga y su mujer concejal del PP
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
12
clics
La BBC no es una excepción: las fuerzas ultras ponen en la diana a las radiotelevisiones públicas europeas
La extrema derecha amenaza con estrangular a las corporaciones estatales de medios o ponerlas a su servicio si llega al poder.
|
etiquetas
:
bbc
,
poder
,
ultraderecha
,
televisiones públicas
10
3
0
K
58
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
3
0
K
58
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Alegremensajero
Será más bien lo segundo, nadie renuncia a la tele pública cuando llega al poder, simplemente la moldea al gusto.
2
K
38
#3
rogerius
*
#1
Sin duda, donde manda la (ultra)derecha la tv pública les encanta y no le ponen pegas… ahí están Telemadrid, Canal Sur, TVG…
1
K
30
#2
Sr.No
También menuda percepción y capacidad de adelantarse a los hechos tienen estos linces de El País que se dan cuenta de la persecución de la BBC cuando en nuestro país llevan persiguiendo a RTVE desde inicios de la legislatura.
1
K
23
#4
lordban
¿Y por qué no habría que estrangular a los medios propagandistas del régimen?
0
K
7
#5
coninguez
#4
¿A qué "régimen" te refieres? ¿En los medios no propagandistas hay un consejo de administración formado por todos los partidos políticos tanto de izquierdas como de derechas?
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente