La BBC no es una excepción: las fuerzas ultras ponen en la diana a las radiotelevisiones públicas europeas

La extrema derecha amenaza con estrangular a las corporaciones estatales de medios o ponerlas a su servicio si llega al poder.

Alegremensajero #1 Alegremensajero
Será más bien lo segundo, nadie renuncia a la tele pública cuando llega al poder, simplemente la moldea al gusto.
rogerius #3 rogerius *
#1 Sin duda, donde manda la (ultra)derecha la tv pública les encanta y no le ponen pegas… ahí están Telemadrid, Canal Sur, TVG…
Sr.No #2 Sr.No
También menuda percepción y capacidad de adelantarse a los hechos tienen estos linces de El País que se dan cuenta de la persecución de la BBC cuando en nuestro país llevan persiguiendo a RTVE desde inicios de la legislatura.
#4 lordban
¿Y por qué no habría que estrangular a los medios propagandistas del régimen?
#5 coninguez
#4 ¿A qué "régimen" te refieres? ¿En los medios no propagandistas hay un consejo de administración formado por todos los partidos políticos tanto de izquierdas como de derechas?
