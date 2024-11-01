BBC Media Action al descubierto: filtraciones revelan que el Gobierno británico financió la serie «Story Story» para influir en los votantes nigerianos (inglés)

Una investigación explosiva realizada por The Grayzone ha revelado que BBC Media Action, que se presenta a sí misma como la rama «benéfica» de la British Broadcasting Corporation (BBC), ha estado operando como una extensión de la guerra de información exterior de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO), la agencia matriz del Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido (SIS/MI6), con Nigeria entre sus objetivos clave.