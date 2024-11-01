edición general
13 meneos
17 clics
BBC Media Action al descubierto: filtraciones revelan que el Gobierno británico financió la serie «Story Story» para influir en los votantes nigerianos (inglés)

BBC Media Action al descubierto: filtraciones revelan que el Gobierno británico financió la serie «Story Story» para influir en los votantes nigerianos (inglés)

Una investigación explosiva realizada por The Grayzone ha revelado que BBC Media Action, que se presenta a sí misma como la rama «benéfica» de la British Broadcasting Corporation (BBC), ha estado operando como una extensión de la guerra de información exterior de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido (FCDO), la agencia matriz del Servicio Secreto de Inteligencia del Reino Unido (SIS/MI6), con Nigeria entre sus objetivos clave.

| etiquetas: bbc media action , gobierno británico , nigeria , story story
11 2 0 K 140 politica
4 comentarios
11 2 0 K 140 politica
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Como en el resto del mundo, los argumentos de las series y películas no son casuales en muchos casos.
2 K 33
arturios #2 arturios
#1 Y videojuegos, hace no muchos años en los de tiros muchas veces proponían escenarios que un año o dos más tarde se hicieron realidad, eso si, los crímenes cometidos por EE. UU. se los endosaban a los malvados moros/rusos/chinos o quien tocase en ese momento.
3 K 53
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
#1 #2 Más viejo que el Sol, todo esto. El antiguo testamento es otro ejemplo más de un relato concebido para influenciar y manipular a la gente, y de paso engrandecer tu figura.
0 K 12
arturios #4 arturios
#3 Eh! no engrandezcas más mi figura, que bastante tengo ya. :'(
0 K 11

menéame