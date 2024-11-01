edición general
Batería molecular recargable de energía solar  

En este video Breaking Vlad nos explica como han conseguido absorber la energía del sol de forma reversible en una molécula orgánica.

