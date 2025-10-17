Una batería que funciona con glucosa y vitamina B2: energía limpia inspirada en el cuerpo humano

Investigadores de la American Chemical Society han desarrollado un prototipo de batería que funciona gracias a la glucosa y la vitamina B2 (riboflavina). Esta propuesta, inspirada en los procesos bioquímicos del cuerpo humano, busca ofrecer una solución de almacenamiento de energía más accesible, segura y respetuosa con el medioambiente, alejándose de los materiales tóxicos y costosos empleados actualmente. Este concepto abre una vía interesante para la creación de baterías domésticas y biocompatibles, con bajos costes y riesgos ambientales.