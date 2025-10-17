edición general
7 meneos
10 clics
Una batería que funciona con glucosa y vitamina B2: energía limpia inspirada en el cuerpo humano

Una batería que funciona con glucosa y vitamina B2: energía limpia inspirada en el cuerpo humano

Investigadores de la American Chemical Society han desarrollado un prototipo de batería que funciona gracias a la glucosa y la vitamina B2 (riboflavina). Esta propuesta, inspirada en los procesos bioquímicos del cuerpo humano, busca ofrecer una solución de almacenamiento de energía más accesible, segura y respetuosa con el medioambiente, alejándose de los materiales tóxicos y costosos empleados actualmente. Este concepto abre una vía interesante para la creación de baterías domésticas y biocompatibles, con bajos costes y riesgos ambientales.

| etiquetas: batería , flujo , vitamina , b2 , azúcar , biológica , orgánica
5 2 0 K 77 Energias
5 comentarios
5 2 0 K 77 Energias
alfre2 #3 alfre2
Matrix se acerca
4 K 59
manzitor #5 manzitor
#3 Totalmente. Entre el chip de la COVID, la IA que nos sumerge paulatinamente en el mundo virtual, de aquí a nada, nos ofrecen el paraíso virtual, y más de uno morderá :->
1 K 23
#2 poxemita
Ya hay implementaciones en el mundo de la automoción y agricultura.
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/Donkey_in_Clovelly,_North_
1 K 27
#4 Pitchford
#2 xD Creía que el enlace me iba a conducir efectivamente a un tractor amish con batería, pero con ruedas..
1 K 27
#1 Pitchford
Los procesos biológicos van a dar mucho juego, tanto en el almacenamiento de energía como de información.
0 K 17

menéame