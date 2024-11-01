Una batalla cultural a favor de violadores

No sé en qué momento Isabel Díaz Ayuso traspasará todas las líneas tolerables que empiecen a generarle desgaste, pero eso ocurrirá tarde o temprano porque no se puede ir humillando y agrediendo sin piedad y con crueldad y esperar que no haya un momento en el que la vida te pase factura. Es una evidencia que todavía no estamos en esa situación y que por ahora puede atentar contra los derechos de media población y decir la mayor de las barrabasadas sin que le provoque nada más que apoyo cerrado de su tropa sectaria.El comentario de Isabel Díaz Ay
Pero llama la atención una defensa encendida de Julio Iglesias cuando se hace una denuncia tan extremadamente grave no solo poniéndose de lado del cantante, sino negando que pudiera darse una violencia sexual de este tipo porque las mujeres violadas solo están en Irán.