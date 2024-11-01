Una batalla cultural a favor de violadores

No sé en qué momento Isabel Díaz Ayuso traspasará todas las líneas tolerables que empiecen a generarle desgaste, pero eso ocurrirá tarde o temprano porque no se puede ir humillando y agrediendo sin piedad y con crueldad y esperar que no haya un momento en el que la vida te pase factura. Es una evidencia que todavía no estamos en esa situación y que por ahora puede atentar contra los derechos de media población y decir la mayor de las barrabasadas sin que le provoque nada más que apoyo cerrado de su tropa sectaria.El comentario de Isabel Díaz Ay