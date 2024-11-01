edición general
Una batalla cultural a favor de violadores

No sé en qué momento Isabel Díaz Ayuso traspasará todas las líneas tolerables que empiecen a generarle desgaste, pero eso ocurrirá tarde o temprano porque no se puede ir humillando y agrediendo sin piedad y con crueldad y esperar que no haya un momento en el que la vida te pase factura. Es una evidencia que todavía no estamos en esa situación y que por ahora puede atentar contra los derechos de media población y decir la mayor de las barrabasadas sin que le provoque nada más que apoyo cerrado de su tropa sectaria.El comentario de Isabel Díaz Ay

Pertinax
¿Hulio ya ha sido condenado?
Nahid
#1 me siento violada cuando lo oigo cantar
vicvic
"violadores" , así directamente, sin anestesia ni juicio ni nada. La presunción de inocencia ni está ni se la espera. Tal es el circo y la utilización política sobre este tema que luego el gobierno te puede montar un anuncio donde te critica por unas palabras que has dicho, donde ni siquiera te referías a ti mismo (Xokas) pero no hace lo mismo con el próximo alcaldable de Barcelona Bob Pop que vino a confesar que hacía algo parecido con chavales drogados. La diferencia es el enfoque…   » ver todo el comentario
unlugar
"Se entendería prudencia desde una institución como la Comunidad de Madrid para no tomar decisiones antes de que haya una sentencia judicial, se entendería esa posición, de hecho es lo que quizás se debería tomar como adecuado.

Pero llama la atención una defensa encendida de Julio Iglesias cuando se hace una denuncia tan extremadamente grave no solo poniéndose de lado del cantante, sino negando que pudiera darse una violencia sexual de este tipo porque las mujeres violadas solo están en Irán." #3
