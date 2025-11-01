edición general
La 'batalla de los chips' entre China y Países Bajos por Nexperia ya golpea de lleno a las automotrices alemanas

El conflicto por Nexperia afecta gravemente a la industria automotriz alemana. Nexperia, propiedad de la china Wingtech, suspendió el envío de obleas a su planta en Dongguan por incumplimientos contractuales. Esto ha provocado escasez de semiconductores, obligando a proveedores como ZF a reducir turnos en fábricas. La crisis comenzó con la intervención del gobierno neerlandés por problemas de gobernanza. Las restricciones de exportación impuestas por USA y China agravan la situación, afectando a fabricantes como VW, BMW, Mercedes y Ford

a69 #3 a69
O quitan las pantallas de los coches o suben los precios... Spoiler, va a ser lo segundo.
Gry #6 Gry
Dicen los chinos que los fabricantes europeos se vayan poniendo en fila para mendigar unos chips:

www.meneame.net/m/actualidad/china-abre-conceder-exenciones-exportacio
#9 tropezon *
#8 Acuerdo es que dicen los chinos que exportarán a los que ellos quieran:

"Consideraremos de manera integral la situación real de las empresas y otorgaremos exenciones a las exportaciones que cumplan con los criterios",

Lo que viene siendo que los chips son suyos y se los fokan como quieren xD
#1 tropezon *
Otra vez una "crisis de los chips" que hará que se paren fábricas por falta de componentes.
Y el aprovisionamiento de las cadenas de suministro da para 2-3 semanas, por lo visto
Connect #2 Connect
Se están quedando sin la exclusiva de las máquinas de litografía para chips (porque China tendrá la suya tarde o temprano como en su día se construyeron su propia estación espacial internacional) y ahora también están tumbando otra de sus partes en la industria de chips. Estos neerlandeses son unos come-pollas perdedores.
#4 tropezon
#2 Papito Trump les dijo que eso de la propiedad china de Nexperia estaba mal y que pusieran remedio.
Y le han hecho caso.

Ahora pasa esto
#5 Katos
Europa no va a competir en nada.

Marcas de coches obsoletas, a precios exorbitados..

El culpable tener a Alemania como jefe de europa durante 20 años. Resultado final victoria de China, hundimiento de europa, que somos los lacayos de EEUU.

Un plan sin fisuras, gracias Merkel
#7 Tunguska08Chelyabinsk13
#5 La UE siguiendo la estela de los USA, son los que apadrinaron la entrada de China a la OMC, por el interés de sus multinacionales, por encima del de sus pueblos. Y las consecuencias son las que vemos.
#10 Pepepistolas
#5 La cosa viene de antes de Merkel ; el tema viene de la gran idea de incorporar a China en la OMC pensando que les ibamos a vender hasta el sillon de la abuela y ha sido al revés .
#11 perica_we
decían en la noticia que el tema son unos chips que no son muy avanzados.... no hay nadie en toda europa (ni USA) que pueda tener unos chips del estilo? y mucho menos fabricarlos a tal escala
