La 'batalla de los chips' entre China y Países Bajos por Nexperia ya golpea de lleno a las automotrices alemanas

El conflicto por Nexperia afecta gravemente a la industria automotriz alemana. Nexperia, propiedad de la china Wingtech, suspendió el envío de obleas a su planta en Dongguan por incumplimientos contractuales. Esto ha provocado escasez de semiconductores, obligando a proveedores como ZF a reducir turnos en fábricas. La crisis comenzó con la intervención del gobierno neerlandés por problemas de gobernanza. Las restricciones de exportación impuestas por USA y China agravan la situación, afectando a fabricantes como VW, BMW, Mercedes y Ford