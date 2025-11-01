La 'batalla de los chips' entre China y Países Bajos por Nexperia ya golpea de lleno a las automotrices alemanas

El conflicto por Nexperia afecta gravemente a la industria automotriz alemana. Nexperia, propiedad de la china Wingtech, suspendió el envío de obleas a su planta en Dongguan por incumplimientos contractuales. Esto ha provocado escasez de semiconductores, obligando a proveedores como ZF a reducir turnos en fábricas. La crisis comenzó con la intervención del gobierno neerlandés por problemas de gobernanza. Las restricciones de exportación impuestas por USA y China agravan la situación, afectando a fabricantes como VW, BMW, Mercedes y Ford
| etiquetas: china , paises bajos , chips , nexperia , coches
www.meneame.net/m/actualidad/china-abre-conceder-exenciones-exportacio
www.elmundo.es/economia/empresas/2025/11/01/6905eb8afdddff09578b45a9.h
"Consideraremos de manera integral la situación real de las empresas y otorgaremos exenciones a las exportaciones que cumplan con los criterios",
Lo que viene siendo que los chips son suyos y se los fokan como quieren
Y el aprovisionamiento de las cadenas de suministro da para 2-3 semanas, por lo visto
Y le han hecho caso.
Ahora pasa esto
Marcas de coches obsoletas, a precios exorbitados..
El culpable tener a Alemania como jefe de europa durante 20 años. Resultado final victoria de China, hundimiento de europa, que somos los lacayos de EEUU.
Un plan sin fisuras, gracias Merkel