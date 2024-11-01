Batacazo histórico: BP suspende la recompra de acciones por culpa de las renovables

La compañía ha registrado pérdidas de 4.200 millones entre octubre y diciembre, cifra que contrasta con el beneficio de 371 millones reportado en el mismo periodo del año pasado. BP ha suspendido la recompra de acciones tras reportar pérdidas contables de 4.200 millones en el cuarto trimestre de 2025 debido al deterioro de sus activos vinculados al negocio de las renovables. La decisión busca proteger el balance ante un cargo por impairment de 5.800 millones vinculado a su cartera de eólica ubicada en Estados Unidos y Reino Unido principalmente