edición general
8 meneos
6 clics
Batacazo histórico: BP suspende la recompra de acciones por culpa de las renovables

Batacazo histórico: BP suspende la recompra de acciones por culpa de las renovables

La compañía ha registrado pérdidas de 4.200 millones entre octubre y diciembre, cifra que contrasta con el beneficio de 371 millones reportado en el mismo periodo del año pasado. BP ha suspendido la recompra de acciones tras reportar pérdidas contables de 4.200 millones en el cuarto trimestre de 2025 debido al deterioro de sus activos vinculados al negocio de las renovables. La decisión busca proteger el balance ante un cargo por impairment de 5.800 millones vinculado a su cartera de eólica ubicada en Estados Unidos y Reino Unido principalmente

| etiquetas: bp , recompra de acciones , eolica marina
8 0 1 K 89 actualidad
5 comentarios
8 0 1 K 89 actualidad
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Este giro financiero se explica por un cargo por deterioro de activos de 5.800 millones de dólares. Esto se debe principalmente a la revaluación de su cartera de eólica marina, un sector golpeado recientemente por la inflación y problemas de logística. Ante la necesidad de proteger su calificación crediticia y gestionar una deuda neta que ha alcanzado los 28.200 millones de dólares (frente a los 20.900 millones de hace un año), la dirección ha optado por la prudencia y ha congelado la recompra…   » ver todo el comentario
2 K 39
Lamantua #2 Lamantua
Eso pasa por regalar el combustible. :troll:
1 K 21
obmultimedia #5 obmultimedia
malditas renovables que les ha provocado no tener beneficios.
0 K 11
#4 Tronchador.
Esto se debe principalmente a la revaluación de su cartera de eólica marina, un sector golpeado recientemente por la inflación y problemas de logística.
Pues veo que ahí falta una explicación. Parece un "deus ex machina" invertido.
0 K 8
#3 Galton
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
0 K 7

menéame